10 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
10.03.2020

İstanbul’da tacize uğrayan genç kız sinir krizi geçirdi

İstanbul’da Taksim Meydanı’nda bu sabah hareketli anlar yaşandı. 29 yaşındaki B.O isimli genç kız, 87 yaşındaki H.Ş isimli adamın kendisini takip edip tacizde bulunduğunu söyleyerek bağırmaya başladı.

Olaya hemen çevrede bulunan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Polisin gelmesiyle yaşadıklarını anlatan genç kız, yaşlı adama saldırmaya çalıştı. Sinir krizi geçiren genç kız, bir anda yere yığıldı. Taciz iddiasını reddeden yaşlı adam ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"ŞİKAYETÇİYİM ASLA YAŞLILIK KABUL ETMİYORUM"

Polis ekiplerince güçlükle sakinleştirilen genç kız, "Sen ne biçim bir insansın yaşından başından utanmıyor musun? Ne var benim üstümde. Sabahtan beri takip ediyor. Bir şeyler söylüyor. Şikayetçiyim asla yaşlılık kabul etmiyorum" diyerek şikayetçi oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İranlı hemşirenin yürek parçalayan sözleri!
İranlı hemşirenin yürek parçalayan sözleri!
Tacize uğrayan genç kız sinir krizi geçirdi
Tacize uğrayan genç kız sinir krizi geçirdi
Sultangazi'de dehşet! Bir anda yere yığıldı!
Sultangazi'de dehşet! Bir anda yere yığıldı!
Erkek arkadaşıyla kavga eden kişiye saldırdı
Erkek arkadaşıyla kavga eden kişiye saldırdı
Emniyet çıkışı şoke eden sözler!
Emniyet çıkışı şoke eden sözler!
Vicdansızlık! Engelli genci bu hale getirdiler
Vicdansızlık! Engelli genci bu hale getirdiler
İstanbul'da korkutan olay! İki metrobüs çarpıştı
İstanbul'da korkutan olay! İki metrobüs çarpıştı
Çocuğuma faul yaptınız dayağı
"Çocuğuma faul yaptınız" dayağı
İstanbul için sağanak yağış uyarısı
İstanbul için sağanak yağış uyarısı
Köye inen kurtlar köpeğe saldırdı
Köye inen kurtlar köpeğe saldırdı
Silahlı saldırı dehşeti kamerada!
Silahlı saldırı dehşeti kamerada!
İşte Türkiye'nin en başarılı kadınları...
İşte Türkiye'nin en başarılı kadınları...
Daha Fazla Video Göster