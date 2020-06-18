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Son dakika: İstanbul'da maske şartına uyuluyor mu? İşte Üsküdar'da son durum |Video
Son dakika haberi... Koranavirüs vakalarının son günlerde artmasıyla dün akşam saatlerinde İstanbul, Ankara ve Bursa’da açık alanda maske takma zorunluluğu getirildiği açıklandı. A Haber ekipleri Üsküdar'da maske şartına uyulup uyulmadığını görüntüledi.
Son dakika haberi... Koranavirüs vakalarının son günlerde artmasıyla dün akşam saatlerinde İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanda maske takma zorunluluğu getirildiği açıklandı. A Haber ekipleri Üsküdar'da maske şartına uyulup uyulmadığını görüntüledi.