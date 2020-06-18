İstanbul'da maske takmak zorunlu mu? Nerelerde maske takma şartı var? Kurala uyuluyor mu? |Video

Son dakika haberi... Koranavirüs vakalarının son günlerde artmasıyla dün akşam saatlerinde İstanbul, Ankara ve Bursa’da açık alanda maske takma zorunluluğu getirildiği açıklandı. Yenibosna’da işe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takma kuralına uyduğu görüldü. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ise canlı yayında Göztepe'den detayları aktardı.

Son dakika haberi... Koranavirüs vakalarının son günlerde artmasıyla dün akşam saatlerinde İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanda maske takma zorunluluğu getirildiği açıklandı. Yenibosna'da işe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takma kuralına uyduğu görüldü. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ise canlı yayında Göztepe'den detayları aktardı.