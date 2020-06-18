18 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da maske takmak zorunlu mu? Nerelerde maske takma şartı var? Kurala uyuluyor mu? |Video

İstanbul'da maske takmak zorunlu mu? Nerelerde maske takma şartı var? Kurala uyuluyor mu? |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.06.2020 10:14
Güncelleme:18.06.2020 10:37
Son dakika haberi... Koranavirüs vakalarının son günlerde artmasıyla dün akşam saatlerinde İstanbul, Ankara ve Bursa’da açık alanda maske takma zorunluluğu getirildiği açıklandı. Yenibosna’da işe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takma kuralına uyduğu görüldü. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ise canlı yayında Göztepe'den detayları aktardı.

Son dakika haberi... Koranavirüs vakalarının son günlerde artmasıyla dün akşam saatlerinde İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanda maske takma zorunluluğu getirildiği açıklandı. Yenibosna'da işe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takma kuralına uyduğu görüldü. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ise canlı yayında Göztepe'den detayları aktardı.

Son dakika: İstanbulda maske şartına uyuluyor mu? İşte Üsküdarda son durum |Video SON DAKİKA: İSTANBUL'DA MASKE ŞARTINA UYULUYOR MU? İŞTE ÜSKÜDAR'DA SON DURUM |VİDEO

İstanbulda zorunlu maske uygulamasında ilk gün! Yasağa rağmen... İSTANBUL'DA ZORUNLU MASKE UYGULAMASINDA İLK GÜN! YASAĞA RAĞMEN...

Son dakika: Ankarada maske takmak zorunlu mu? Kurala uyuluyor mu? |Video SON DAKİKA: ANKARA'DA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU? KURALA UYULUYOR MU? |VİDEO
İstanbulda zorunlu maske uygulamasında ilk gün! Yasağa rağmen... İSTANBUL'DA ZORUNLU MASKE UYGULAMASINDA İLK GÜN! YASAĞA RAĞMEN...

Maske şartına uyuluyor mu? Üsküdar'dan görüntüler
Maske şartına uyuluyor mu? Üsküdar'dan görüntüler
OSB'de yangın
OSB'de yangın
İstanbul'da maske şartı
İstanbul'da maske şartı
Ankara'da maske şartı
Ankara'da maske şartı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Katlı otopark alevlere teslim oldu
Katlı otopark alevlere teslim oldu
Depremin ardından bu kez sel vurdu
Depremin ardından bu kez sel vurdu
Sağanak heyelana neden oldu
Sağanak heyelana neden oldu
Esra Erol'daki üç harfli olayı şoke etti!
Esra Erol'daki üç harfli olayı şoke etti!
Korkunç anlar kamerada! Anne ile kızı...
Korkunç anlar kamerada! Anne ile kızı...
İşte İstanbul'un göbeğindeki rezalet!
İşte İstanbul'un göbeğindeki rezalet!
Bu nasıl yanlışlık? Kanınız donacak
Bu nasıl yanlışlık? Kanınız donacak
Daha Fazla Video Göster