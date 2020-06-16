Son dakika: Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, Antalya'da maske takmak zorunlu mu?

TOPLAM 42 İL OLDU

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan koca, ayrıca il hıfzıssıhha kurulları tarafından maske takılmasının zorunlu olduğu yönünde karar alınan 42 ilin de isimlerini paylaştı.