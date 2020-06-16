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Son dakika: Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, Antalya'da maske takmak zorunlu mu?
Son dakika haberi... Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Hangi illerde maske takma zorunluluğu var? Koronavirüs salgını nedeniyle bazı illerde maske takma zorunluluğu uygulanıyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile birlikte toplam 42 il için maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından maske zorunluluğu olan illerin listesi araştırılmaya başlandı. Peki, maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, Antalya'da maske takmak zorunlu mu? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 16.06.2020 10:23Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 10:31