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Haberler Galeri Son dakika: Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, Antalya'da maske takmak zorunlu mu?

Son dakika: Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, Antalya'da maske takmak zorunlu mu?

Son dakika haberi... Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Hangi illerde maske takma zorunluluğu var? Koronavirüs salgını nedeniyle bazı illerde maske takma zorunluluğu uygulanıyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile birlikte toplam 42 il için maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından maske zorunluluğu olan illerin listesi araştırılmaya başlandı. Peki, maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, Antalya'da maske takmak zorunlu mu? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 16.06.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 10:31
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Son dakika: Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, Antalya'da maske takmak zorunlu mu? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi... Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Maske takma zorunluluğu olan iller, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre, maske takma zorunluluğu olan illere 5 il daha eklendi. Toplam 42 ile çıktı maske takma zorunluluğu uygulaması ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, Antalya'da maske takmak zorunlu mu? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, Antalya'da maske takmak zorunlu mu?

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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Son dakika: Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, Antalya'da maske takmak zorunlu mu?

BAKAN KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz." dedi.

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Son dakika: Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, Antalya'da maske takmak zorunlu mu?

TOPLAM 42 İL OLDU

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan koca, ayrıca il hıfzıssıhha kurulları tarafından maske takılmasının zorunlu olduğu yönünde karar alınan 42 ilin de isimlerini paylaştı.

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Son dakika: Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, Antalya'da maske takmak zorunlu mu?

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ?

İşte maske takma zorunluluğu olan iller listesi: