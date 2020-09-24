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Son dakika: İstanbul’da deprem paniği! Marmara Denizinde 4,2’lik deprem! Deprem anını A Haber'e anlattı

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Giriş: 24.09.2020 17:00
Güncelleme:24.09.2020 17:18
Son dakika haberi... Marmara Ereğlisi açıklarında 4,2’lik bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar deprem paniğiyle kendilerini sokaklara attı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, detayları canlı yayında aktardı.

Marmara Ereğlisi açıklarında 4,2'lik bir deprem meydana geldi.

Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar deprem paniğiyle kendilerini sokaklara attı.

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, detayları canlı yayında aktardı.

Bir vatandaş "Hafif hissettim. Yüksek bir araç geçiyordu, acaba ondan mı dedim ama millet dışarı çıkınca anladım deprem olduğunu" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: İstanbulda hissedilen son depremin büyüklüğü ve merkez üssü belli oldu İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN SON DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE MERKEZ ÜSSÜ BELLİ OLDU

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