İspanya'da konut ve geçim krizi protestoları büyüttü! 400 bini aşkın kişi sokakta, polis müdahale etti

İspanya'da konut ve kira krizi, hayat pahalılığı ve ücret artışı talepleri nedeniyle 14 yıl aradan sonra düzenlendiği belirtilen genel grevde tansiyon yükseldi. Organizatörlere göre 400 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerde Madrid ve Barselona'da polisle protestocular arasında arbede yaşandı. İlk bilgilere göre 50'den fazla kişi gözaltına alınırken çok sayıda kişi yaralandı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, 29 Kasım'daki erken seçim öncesinde yaşanan gelişmeleri aktardı.