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İspanya'da genel grev ve protesto dalgası! Madrid ve Barselona'da gerilim yükseldi, gözaltılar yaşandı
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İspanya'da genel grev ve protesto dalgası! Madrid ve Barselona'da gerilim yükseldi, gözaltılar yaşandı

İspanya'da artan kira ve konut fiyatları ile maaşların yetersizliğine tepki gösteren yüz binlerce kişi genel grev kapsamında sokaklara çıktı. Madrid ve Barselona'daki gösterilerde polis müdahalesiyle gerilim yükselirken gözaltılar yaşandı. Anadolu Ajansı Madrid Temsilcisi Şenhan Bolelli, A Haber canlı yayınında 29 Kasım'da yapılacağı belirtilen erken seçim öncesinde büyüyen protestoları ve ülkedeki siyasi tartışmaları değerlendirdi.

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