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Var Mısın Yok Musun 47. Bölüm Fragmanı
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Var Mısın Yok Musun 47. Bölüm Fragmanı

Esra Erol'un sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun'un 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak?

Var Mısın Yok Musun’da görülmemiş taktik: Esra Erol bile işin içinden çıkamadı
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