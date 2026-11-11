Van'da kaza sonrası yürek burkan anlar! Telefonu çaldı ama acı haberi veremedi

Van'da yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Gülşen Gündüz, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından yaşananlar ise yürekleri burktu. Gündüz'ün yerde kalan cep telefonu çalmaya başlayınca telefonu açan kişi, arayan kişiye acı haberi söyleyemedi. Ne diyeceğini bilemeyen kişi, yalnızca hastaneye gelmelerini istedi. Feci kazanın ardından yaşanan bu anlar, olayın acısını bir kez daha gözler önüne serdi.