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Bakırköy'de feci kaza! Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yola savruldu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakırköy'de feci kaza! Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yola savruldu

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan motosiklet bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü, kazadan yaralı olarak kurtuldu.

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