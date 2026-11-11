21 yaşındaki Sefa Soyalp'e ne oldu? Telefon kayıtları şüphelilerin ifadelerini çürüttü, ormanda ceset aranıyor
İstanbul'da 2019 yılında 21 yaşındayken kaybolan Sefa Soyalp'in dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. Polis, Soyalp'in öldürülerek cesedinin Ümraniye'deki ormanlık alana bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken şüphelilerin ifadeleriyle telefon kayıtlarının uyuşmadığını belirledi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Soyalp'in cesedini arama çalışmaları sürüyor.