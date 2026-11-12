İstanbul'da genç doktorun sır dolu ölümü! Pelin Pınar'ın 8'inci kattan düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan asistan hekim Pelin Pınar, yaşadığı sitenin 8'inci katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Genç doktorun şüpheli ölümü üzerine polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Pınar'ın ölüm nedeni araştırılırken A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz olay yerinden son gelişmeleri aktardı.