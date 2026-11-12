-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
İstanbul'da genç doktorun sır dolu ölümü! Pelin Pınar'ın 8'inci kattan düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İstanbul'da genç doktorun sır dolu ölümü! Pelin Pınar'ın 8'inci kattan düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan asistan hekim Pelin Pınar, yaşadığı sitenin 8'inci katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Genç doktorun şüpheli ölümü üzerine polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Pınar'ın ölüm nedeni araştırılırken A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz olay yerinden son gelişmeleri aktardı.

Adana'da kamyon beton bariyere çarptı! Otoyoldaki kazada 1 ölü, 4 yaralı
Sonraki Video
Adana'da kamyon beton bariyere çarptı! Otoyoldaki kazada 1 ölü, 4 yaralı
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar