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İran'dan ABD ve Rusya'ya uranyum resti! "Zerresini bile vermeyiz" Hürmüz Boğazı için 7 şart masada
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İran'dan ABD ve Rusya'ya uranyum resti! "Zerresini bile vermeyiz" Hürmüz Boğazı için 7 şart masada

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler ve Hürmüz Boğazı gerilimi sürerken Tahran'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 440 kilogram uranyumun yurt dışına gönderilmeyeceğini duyurdu. İran, olası bir ABD saldırısında Avrupa'daki Amerikan üslerini de hedef alabileceği uyarısında bulundu. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Hürmüz Boğazı için öne sürülen 7 şartı ve bölgedeki son durumu aktardı.

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