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Son dakika: İstanbul'a giriş çıkışlar kontrol altında |Video
Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar gereği saat 17 itibariyle şehirler arası otobüs yolculuğuna kısıtlama getirildi. Bu kapsamda güvenlik güçleri İstanbul'a giriş ve çıkışları kontrol atına aldı. A Haber muhabiri Çamlıca gişelerindeki son durumu canlı yayında aktardı.
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