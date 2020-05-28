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Son dakika: Hata yaptık diyen Murat Ongun istifa edecek mi? Fazilet parkı durağı iftiraları |Video

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Giriş: 28.05.2020 13:02
Son dakika haberi... CHP'li İBB sözcüsü Murat Ongun, Fazilet durağı yalanını itiraf etmesinin ardından istifa edecek mi? İBB sözcüsü Murat Ongun, yalan söylediğini kabul etmesinin ardından görevden alınacak mı? A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, İBB Ongun'un Fazilet durağı yalanını kabul etmesinin ardından yaşanan gelişmeleri aktardı. İşte Fazilet parkı durağı iftiraları ve son gelişmeler...

Son dakika haberi... CHP'li İBB sözcüsü Murat Ongun, Fazilet durağı yalanını itiraf etmesinin ardından istifa edecek mi? İBB sözcüsü Murat Ongun, yalan söylediğini kabul etmesinin ardından görevden alınacak mı? A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, İBB Ongun'un Fazilet durağı yalanını kabul etmesinin ardından yaşanan gelişmeleri aktardı. İşte Fazilet parkı durağı iftiraları ve son gelişmeler...

Mehmet Tevfik Göksu A Haberde Fazilet durağı çarpıtmasının detaylarını açıkladı MEHMET TEVFİK GÖKSU A HABER'DE "FAZİLET DURAĞI" ÇARPITMASININ DETAYLARINI AÇIKLADI
İBB sözcüsü Murat Ongundan Fazilet durağı itirafı: Hata oldu, yanlış söyledim İBB SÖZCÜSÜ MURAT ONGUN'DAN FAZİLET DURAĞI İTİRAFI: HATA OLDU, YANLIŞ SÖYLEDİM
Son dakika: Organize kötülük değil organize sahtecilik! Fazilet durağı gerçeği ortaya çıktı |Video SON DAKİKA: ORGANİZE KÖTÜLÜK DEĞİL ORGANİZE SAHTECİLİK! FAZİLET DURAĞI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI |VİDEO
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: Ekrem İmamoğlu, Fazilet Durağı’nda milletten özür dilemeli AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI BAYRAM ŞENOCAK: EKREM İMAMOĞLU, FAZİLET DURAĞI'NDA MİLLETTEN ÖZÜR DİLEMELİ
Son dakika: İETT şoförü gerçekleri anlattı! Fazilet durağında neler yaşandı? Organize kötülük dediler organize sahtecilik çıktı |Video SON DAKİKA: İETT ŞOFÖRÜ GERÇEKLERİ ANLATTI! FAZİLET DURAĞINDA NELER YAŞANDI? ORGANİZE KÖTÜLÜK DEDİLER ORGANİZE SAHTECİLİK ÇIKTI |VİDEO
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocaktan CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun Fazilet durağı yalanına tepki AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI BAYRAM ŞENOCAK'TAN CHP'Lİ İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NUN FAZİLET DURAĞI YALANINA TEPKİ
Oda TV Fazilet Durağı yalanını 11 defa haber yapmış! ODA TV FAZİLET DURAĞI YALANINI 11 DEFA HABER YAPMIŞ!
Fazilet durağı soruşturmasında çarpıcı gelişme! Otobüs şoförü de İBB’nin sefer azaltma uygulamasına tepki göstermiş FAZİLET DURAĞI SORUŞTURMASINDA ÇARPICI GELİŞME! OTOBÜS ŞOFÖRÜ DE İBB'NİN SEFER AZALTMA UYGULAMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞ
İşte Fazilet durağı yalancısı gazeteciler: Otobüse binen vatandaşlara hakaret ettiler! Özür bile dilemediler İŞTE FAZİLET DURAĞI YALANCISI GAZETECİLER: OTOBÜSE BİNEN VATANDAŞLARA HAKARET ETTİLER! ÖZÜR BİLE DİLEMEDİLER

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