Son dakika: Hata yaptık diyen Murat Ongun istifa edecek mi? Fazilet parkı durağı iftiraları |Video

Son dakika haberi... CHP'li İBB sözcüsü Murat Ongun, Fazilet durağı yalanını itiraf etmesinin ardından istifa edecek mi? İBB sözcüsü Murat Ongun, yalan söylediğini kabul etmesinin ardından görevden alınacak mı? A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, İBB Ongun'un Fazilet durağı yalanını kabul etmesinin ardından yaşanan gelişmeleri aktardı. İşte Fazilet parkı durağı iftiraları ve son gelişmeler...

Son dakika haberi... CHP'li İBB sözcüsü Murat Ongun, Fazilet durağı yalanını itiraf etmesinin ardından istifa edecek mi? İBB sözcüsü Murat Ongun, yalan söylediğini kabul etmesinin ardından görevden alınacak mı? A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, İBB Ongun'un Fazilet durağı yalanını kabul etmesinin ardından yaşanan gelişmeleri aktardı. İşte Fazilet parkı durağı iftiraları ve son gelişmeler...

