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Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi. Kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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