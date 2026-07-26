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Giriş Tarihi:
26 Temmuz 2026 12:16
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Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi. Kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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