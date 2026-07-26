İstanbul Boğazı'ndan dev projelere stratejik hamle!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber ekranlarında İstanbul Boğazı'nın küresel ticaretteki kritik öneminden, Türkiye'nin ulaşım vizyonunu değiştirecek dev projelere kadar pek çok konuda hayati açıklamalarda bulundu. Dünyanın en tehlikeli su yollarından biri olarak kabul edilen İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yönetimi ve güvenliği hakkında önemli bilgiler paylaşan Bakan Uraloğlu, "Kalkınma Yolu" projesi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek yeni demir yolu hattı ile Türkiye'nin dünya lojistik haritasındaki yerini perçinleyeceğini vurguladı.