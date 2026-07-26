İstanbul'da araç neye göre seçiliyor?

İstanbul’un bitmek bilmeyen trafiğinde milyonlarca araç, milyonlarca farklı hayat hikayesini taşıyor. Kimisi için bir statü sembolü, kimisi için konforlu bir yaşam alanı, kimisi içinse doğrudan bir ekmek teknesi olan otomobillerin tercih edilme nedenleri mercek altına alındı. Gelir düzeyinden park sorununa, yakıt maliyetinden aile yapısına kadar pek çok kriterin belirleyici olduğu bu devasa ekosistemde, İstanbul’un her semti ve her meslek grubu kendi imzasını yollara atıyor. A Haber muhabiri Merve Köleoğlu, mega kentte araç seçiminin perde arkasındaki çarpıcı gerçekleri araştırdı.