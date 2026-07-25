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Bursa'da köprülü kavşakta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan araç, köprülü kavşağın beton duvarına çarptı. Kazada araçtaki 3 kişi hayatını kaybederken, biri çocuk 2 kişi de ağır şekilde yaralandı.

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