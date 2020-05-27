27 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mehmet Tevfik Göksu A Haber'de "Fazilet durağı" çarpıtmasının detaylarını açıkladı

Mehmet Tevfik Göksu A Haber'de "Fazilet durağı" çarpıtmasının detaylarını açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.05.2020 00:11
Güncelleme:27.05.2020 00:11
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "Fazilet durağı" yalanının gerçeklerini değerlendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un 29 Mart sabahı Fazilet durağından 47 kişinin bindiği iddiası bizzat İBB Sözcüsü tarafından yalanlanmıştı.

ÇARPITMA NEDEN YAPILDI?

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı A Haber canlı yayınında "Organize kötülük" iddiası nasıl çöktüğünü ve "Fazilet durağı" çarpıtması neden başlatıldı? açıkladı.

Göksu, 1 yıl içerisinde bir yalan makinesi gibi her gün yalan söylediklerini dile getirdiği CHP'li yönetimin yalanlarını İBB Meclisi'nde vatandaşlara tek tek anlatacaklarını da bildirdi.

Fazilet durağı çarpıtması neden başlatıldı?
"Fazilet durağı" çarpıtması neden başlatıldı?
CHP'nin Haliç yalanını A Haber'de çürüttü
CHP'nin Haliç yalanını A Haber'de çürüttü
İşte il il koronadan vefat edenlerin sayısı
İşte il il koronadan vefat edenlerin sayısı
İletişim Başkanı Altun'dan Yassıada paylaşımı
İletişim Başkanı Altun'dan Yassıada paylaşımı
Murat Ongun'dan Fazilet durağı itirafı!
Murat Ongun'dan Fazilet durağı itirafı!
KKTC arasında önemli anlaşma
KKTC arasında önemli anlaşma
Açılışını Başkan Erdoğan ile Bahçeli gerçekleştirecek
Açılışını Başkan Erdoğan ile Bahçeli gerçekleştirecek
28 Şubat döneminin kritik ismi hayatını kaybetti
28 Şubat döneminin kritik ismi hayatını kaybetti
İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Bayramı kana bulayacaklardı! Tutuklandılar
Bayramı kana bulayacaklardı! Tutuklandılar
Muhalefette güç savaşı! Görüntüler neden servis edildi?
Muhalefette güç savaşı! Görüntüler neden servis edildi?
Bayram sonrası yeni normal nasıl olacak?
Bayram sonrası yeni normal nasıl olacak?
Daha Fazla Video Göster