Mehmet Tevfik Göksu A Haber'de "Fazilet durağı" çarpıtmasının detaylarını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "Fazilet durağı" yalanının gerçeklerini değerlendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un 29 Mart sabahı Fazilet durağından 47 kişinin bindiği iddiası bizzat İBB Sözcüsü tarafından yalanlanmıştı.

ÇARPITMA NEDEN YAPILDI?

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı A Haber canlı yayınında "Organize kötülük" iddiası nasıl çöktüğünü ve "Fazilet durağı" çarpıtması neden başlatıldı? açıkladı.

Göksu, 1 yıl içerisinde bir yalan makinesi gibi her gün yalan söylediklerini dile getirdiği CHP'li yönetimin yalanlarını İBB Meclisi'nde vatandaşlara tek tek anlatacaklarını da bildirdi.