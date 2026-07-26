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Malatya'da hurdacılar sitesinde çıkan yangın söndürüldü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hurdacılar sitesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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