AK Parti'nin çeyrek asırlık destanı başkentte taçlanıyor

14 Ağustos 2001 tarihinde "Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı" sloganıyla yola çıkan AK Parti, siyasi tarihindeki 25. yıl dönümünü tüm yurtta ve Başkent Ankara’da düzenlenecek dev organizasyonlarla kutlamaya hazırlanıyor. "Güvenli Liman Türkiye" temasıyla gerçekleştirilecek olan görkemli şölende, geride kalan çeyrek asrın hizmetleri yad edilirken, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ikinci çeyrek asrın yol haritası bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilecek.