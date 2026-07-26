ABD ve İsrail'den İran'a dev harekat hazırlığı: 67 milyar dolarlık savaş planı deşifre oldu

Dünya genelinde kritik boğazlardaki geçiş problemleri ve enerji koridorlarındaki istikrarsızlık petrol fiyatlarını zirveye taşırken, Avrupa ekonomisi artan enflasyon baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Orta Doğu’da kartların yeniden karıldığı bu süreçte, Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD’nin İran’a yönelik 14 gündür sürdürdüğü "hazırlık atışlarının" detaylarını, bölgede kurulan yeni milis yapılarını ve 67 milyar dolarlık devasa savaş bütçesinin perde arkasını A Haber’de analiz etti.