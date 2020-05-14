Son dakika: Hangi rakam görülürse bayramda sokak kısıtlaması olmaz? İşte yanıtı... Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel canlı yayında açıkladı |Video

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, A Haber canlı yayınında koronavirüs salgını ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Virüsle mücadelede son vaka sayıları ne ifade ediyor? Koronavirüs klimalardan yayılır mı? Bayramda sokak kısıtlaması olacak mı? Hangi rakamlar görülürse bayramda esnemelere gidilebilir? 0-14 yaş arası çocuklara sokak izni nasıl geçti? İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, A Haber canlı yayınında koronavirüs salgını ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Virüsle mücadelede son vaka sayıları ne ifade ediyor? Koronavirüs klimalardan yayılır mı? Bayramda sokak kısıtlaması olacak mı? Hangi rakamlar görülürse bayramda esnemelere gidilebilir? 0-14 yaş arası çocuklara sokak izni nasıl geçti? İşte tüm detaylar...