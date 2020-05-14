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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Hangi rakam görülürse bayramda sokak kısıtlaması olmaz? İşte yanıtı... Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel canlı yayında açıkladı |Video

Son dakika: Hangi rakam görülürse bayramda sokak kısıtlaması olmaz? İşte yanıtı... Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel canlı yayında açıkladı |Video

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Giriş: 14.05.2020 10:00
Güncelleme:14.05.2020 10:24
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, A Haber canlı yayınında koronavirüs salgını ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Virüsle mücadelede son vaka sayıları ne ifade ediyor? Koronavirüs klimalardan yayılır mı? Bayramda sokak kısıtlaması olacak mı? Hangi rakamlar görülürse bayramda esnemelere gidilebilir? 0-14 yaş arası çocuklara sokak izni nasıl geçti? İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, A Haber canlı yayınında koronavirüs salgını ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Virüsle mücadelede son vaka sayıları ne ifade ediyor? Koronavirüs klimalardan yayılır mı? Bayramda sokak kısıtlaması olacak mı? Hangi rakamlar görülürse bayramda esnemelere gidilebilir? 0-14 yaş arası çocuklara sokak izni nasıl geçti? İşte tüm detaylar...

Hangi rakam görülürse bayramda sokak kısıtlaması olmaz? İşte yanıtı... Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel canlı yayında açıkladı |Video HANGİ RAKAM GÖRÜLÜRSE BAYRAMDA SOKAK KISITLAMASI OLMAZ? İŞTE YANITI... KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. LEVENT YAMANEL CANLI YAYINDA AÇIKLADI |VİDEO

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel canlı yayında açıkladı! Korkutan koronavirüs açıklaması: Yeni pikler... |Video SON DAKİKA: BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. LEVENT YAMANEL CANLI YAYINDA AÇIKLADI! KORKUTAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI: YENİ PİKLER... |VİDEO
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: Türkiyede koronavirüsün artış hızı kırıldı | Video BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. LEVENT YAMANEL: TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSÜN ARTIŞ HIZI KIRILDI | VİDEO

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