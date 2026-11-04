ABD'deki seçim sonuçları, Washington'ın Türkiye, İran ve İsrail politikalarını nasıl etkileyecek?

Daily Sabah Koordinatörü Dr. Mehmet Çelik, A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayarak ABD'deki seçim sonuçlarının Washington yönetimine, Türkiye-ABD ilişkilerine, İran politikasına ve Avrupa'ya olası etkilerini değerlendirdi. Çelik, seçim sonuçlarının Trump'ın dış politikasını tamamen değiştirmese de yönetimin önüne yeni siyasi ve diplomatik engeller çıkarabileceğine dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerin ardından karşılaşabileceği siyasi zorluklara değinen Çelik, Amerikan seçmeninin ekonomi, Orta Doğu politikası ve geleneksel müttefiklerle ilişkiler konusunda yönetime önemli mesajlar verdiğini belirtti.