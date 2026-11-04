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Şanlıurfa'da kan donduran olay! Ailesine kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şanlıurfa'da kan donduran olay! Ailesine kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde 22 yaşındaki Halil D., evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesi ve iki kız kardeşine tabancayla ateş açtı. Saldırıda 25 yaşındaki Zeynep Demircan olay yerinde, 50 yaşındaki anne Huriye Çiçek ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 11 yaşındaki Melikenur Demircan'ın tedavisi sürerken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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