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Kocaeli'de korkunç olay! Lüks otomobilden 112'ye kaza sinyali gönderildi, iş adamının cansız bedeni bulundu
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kocaeli'de korkunç olay! Lüks otomobilden 112'ye kaza sinyali gönderildi, iş adamının cansız bedeni bulundu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Taşköprü yolu üzerinde seyreden lüks otomobilden saat 17.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne otomatik kaza bildirimi gönderildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevler içindeki araçta iş adamı Zeynel A.'nın cansız bedenini buldu. Yaklaşık 5 saat süren incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yangının ve ölümün nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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