ABD Kongresi'ne Filistin yanlısı isim: Darializa Avila Chevalier seçildi
New York'un 13. Kongre Bölgesi'nde Demokrat Parti adayı Darializa Avila Chevalier, 3 Kasım'da yapılan seçimlerde Cumhuriyetçi rakibi Manuel Williams'ı geride bırakarak ABD Temsilciler Meclisine seçildi. Columbia Üniversitesindeki Gazze'ye destek eylemlerine katılan ve protestolar sırasında gözaltına alınan Müslüman Chevalier, seçim kampanyasında ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarının ve silah satışlarının sona erdirilmesini savundu.