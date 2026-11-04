Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: "Trump yeni bir İran saldırısı başlatabilir"

ABD'deki seçim sonuçlarının Washington'ın dış politikasına ve Orta Doğu'daki çatışmalara olası etkileri tartışılıyor. A Haber sunucusu Merve Türkay'ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, seçim yenilgisine rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni bir saldırı başlatabileceğini söyledi. Ülger, böyle bir adımın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu siyasi açıdan rahatlatma ve ABD savunma sanayisinin çıkarlarına hizmet etme amacı taşıyabileceğini öne sürdü. Trump yönetiminin seçimlerin ardından İran'a yönelik nasıl bir politika izleyeceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü belirtti.