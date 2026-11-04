ABD ara seçimlerinde Demokratlar öne çıktı! Trump'ın yenilgisi İsrail'de nasıl yankılandı?

ABD'de 250 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu ara seçimler sona erdi. Açıklanan sonuçlara göre Demokratlar, hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etti. Seçim sonuçlarının ABD-İsrail ilişkilerine olası etkileri ve Tel Aviv yönetiminin sonuçlara yaklaşımı merak konusu oldu. Peki, sandıktan çıkan tablo İsrail'de nasıl karşılandı? Gelişmeleri Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar aktardı.