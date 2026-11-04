2027 asgari ücret zammı için gözler aralıkta! Emekli maaşı düzenlemesinde son durum ne?

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışan ve emekli, maaş artışlarına ilişkin yapılacak düzenlemelere odaklandı. AK Parti kurmayları, yeni asgari ücret belirlenirken çalışanların beklentilerinin yanı sıra işveren maliyetleri ve istihdam üzerindeki etkilerin de dikkate alınacağını belirtti. Emekliler ise maaşlarına yönelik olası ek artış için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürütülecek çalışmaları bekliyor. Asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri Şener Çetin, Ankara'dan aktardı.