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Hangi rakam görülürse bayramda sokak kısıtlaması olmaz? İşte yanıtı... Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel canlı yayında açıkladı |Video

Son dakika haberi... üyesi Prof. Dr. , A Haber canlı yayınında koronavirüs salgını ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Virüsle mücadelede son vaka sayıları ne ifade ediyor? Koronavirüs klimalardan yayılır mı? Bayramda sokak kısıtlaması olacak mı? Hangi rakamlar görülürse bayramda esnemelere gidilebilir? 0-14 yaş arası çocuklara sokak izni nasıl geçti? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 14.05.2020
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üyesi Prof. Dr. , A Haber canlı yayınında koronavirüs salgını ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Virüsle mücadelede son vaka sayıları ne ifade ediyor? Koronavirüs klimalardan yayılır mı? Bayramda sokak kısıtlaması olacak mı? Hangi rakamlar görülürse bayramda esnemelere gidilebilir? 0-14 yaş arası çocuklara sokak izni nasıl geçti?

İşte Yamanel'in konuşmasının satır başları;

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