Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel canlı yayında açıkladı! Korkutan koronavirüs açıklaması: Yeni pikler... |Video

Son dakika haberi... Son günlerde görülen kalabalıklar koronavirüsle mücadelede rehavete mi kapıldık sorusunu akıllara getiriyor. Son rakamlarda görülen az da olsa artış neyi gösteriyor? Koronavirüs vakaları artıyor mu? Rehavete mi kapıldık? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, A Haber canlı yayınında kritik açıklamalarda bulundu. Yamanel, "Yeni pikler görebiliriz" uyarısında bulundu.

Son günlerde görülen kalabalıklar koronavirüsle mücadelede rehavete mi kapıldık sorusunu akıllara getiriyor. Son rakamlarda görülen az da olsa artış neyi gösteriyor? Koronavirüs vakaları artıyor mu? Rehavete mi kapıldık? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, A Haber canlı yayınında kritik açıklamalarda bulundu. Yamanel, "Yeni pikler görebiliriz" uyarısında bulundu.