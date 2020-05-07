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Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel canlı yayında açıkladı! Korkutan koronavirüs açıklaması: Yeni pikler... |Video

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07.05.2020
Son dakika haberi... Son günlerde görülen kalabalıklar koronavirüsle mücadelede rehavete mi kapıldık sorusunu akıllara getiriyor. Son rakamlarda görülen az da olsa artış neyi gösteriyor? Koronavirüs vakaları artıyor mu? Rehavete mi kapıldık? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, A Haber canlı yayınında kritik açıklamalarda bulundu. Yamanel, "Yeni pikler görebiliriz" uyarısında bulundu.

Son günlerde görülen kalabalıklar koronavirüsle mücadelede rehavete mi kapıldık sorusunu akıllara getiriyor. Son rakamlarda görülen az da olsa artış neyi gösteriyor? Koronavirüs vakaları artıyor mu? Rehavete mi kapıldık? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, A Haber canlı yayınında kritik açıklamalarda bulundu. Yamanel, "Yeni pikler görebiliriz" uyarısında bulundu.

Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel canlı yayında açıkladı! Korkutan koronavirüs açıklaması: Yeni pikler... SON DAKİKA: BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. LEVENT YAMANEL CANLI YAYINDA AÇIKLADI! KORKUTAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI: YENİ PİKLER...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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