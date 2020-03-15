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Kuzey Marmara Otoyolunda şoke eden görüntüler! Tekme ve yumruklar havada uçuştu |Video
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda hasarlı kazaya karışan iki otomobilin içindeki 5 kişi, araçlarından inerek birbirleriyle kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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