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15.03.2020

Kuzey Marmara Otoyolunda şoke eden görüntüler! Tekme ve yumruklar havada uçuştu |Video

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda hasarlı kazaya karışan iki otomobilin içindeki 5 kişi, araçlarından inerek birbirleriyle kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kuzey Marmara Otoyolunda şoke eden görüntüler! Tekme ve yumruklar havada uçuştu KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER! TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

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