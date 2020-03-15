Kuzey Marmara Otoyolunda şoke eden görüntüler! Tekme ve yumruklar havada uçuştu |Video

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda hasarlı kazaya karışan iki otomobilin içindeki 5 kişi, araçlarından inerek birbirleriyle kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.