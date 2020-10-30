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Rusya Devlet Başkanı Putin İzmir'deki deprem nedeniyle Başkan Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir , İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yaşanan can kayıpları nedeniyle Başkan Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

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Giriş Tarihi: 30.10.2020
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Rusya Devlet Başkanı Putin İzmir'deki deprem nedeniyle Başkan Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir'de meydana gelen depremle ilgili "taziye" ve "geçmiş olsun" mesajını iletti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a İzmir'deki depremden dolayı telgraf gönderdi.

Putin'in Erdoğan'a mesajında, "İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için derin başsağlığı dileğimi kabul edin. Ölenlerin ailesine ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi ve yaralılar için acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim." ifadelerine yer verildi.

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