Son dakika haberleri... İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Aydın Kuşadası'nda da bir deprem meydana geldi. Peki Kuşadası'ndaki deprem ne anlama geliyor? Ege'de tsunami tehlikesi var mı? Artçılar ne kadar sürecek? A Haber canlı yayınına katılan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener flaş açıklamalarda bulundu. Özener, tehlikenin henüz geçmediğine dikkat çekerek bölgedeki vatandaşlara uyardı.

Son dakika haberleri... İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Aydın Kuşadası'nda da bir deprem meydana geldi. Peki Kuşadası'ndaki deprem ne anlama geliyor? Ege'de tsunami tehlikesi var mı? Artçılar ne kadar sürecek? A Haber canlı yayınına katılan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener flaş açıklamalarda bulundu.

Özener, tehlikenin henüz geçmediğine dikkat çekerek bölgedeki vatandaşlara uyardı. Önümüzdeki 15 gün artçıları olabileceğini söyleyen Özener, hasarlık binalara girilmemesi ifade etti.

Öte yandan yaşanan depremde ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti ve 419 kişi ise yaralandı.