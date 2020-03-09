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09.03.2020

İstanbul Sultangazi'de yürekleri ağza getiren görüntüler! Çocukların 'ölüm' oyunu kamerada |Video

İstanbul Sultangazi'de hız denetleme direğine tırmanarak çıkan ve akan trafiğin üstünde yolun karşısına geçen çocuklar, yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultangazi Arnavutköy bağlantı yolu üzerinde bulunan hız denetleme direğine tırmanarak çıkan ve karşı yöne geçen yaşları 14 ila 15 arasında değişen 6 çocuk, yürekleri ağza getirdi. Geçtiğimiz günlerde İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Ahmed-i Hani Parkı'na gelen 6 çocuk, parkın yanında bulunan Sultangazi Arnavutköy bağlantı yolu üzerindeki hız denetleme direğine tırmanmaya başladı.


Direğe tırmanan çocuklar karşı yöne geçti. O anlar ise, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


Görüntüleri izleyen mahalle sakinlerinden Ayşe Dinç, "Görüldüğü üzere ortada çok büyük bir tehlike var. Çocuklar için çok problem. Bizim çocuklarımız şu an çok küçük ama büyüklerini gördükleri zaman aynı şeyi yapacaklardır. Buna bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Yetkililerin bu konuda bir şey yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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