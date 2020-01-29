29 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
29.01.2020

Son dakika: "Füze düştü" iddiası jandarmayı alarma geçirdi |Video

Son dakika haberine göre; Mersin ile Adana sınırına füze düştüğü iddiası jandarmayı alarma geçirdi.

Mersin ile Adana sınırına füze düştüğü iddiası jandarmayı alarma geçirdi.

Tarsus'un Adana sınırındaki mahallesi olan Kefeli ile Adana'nın Damlapınar Mahallesi sınırına Suriye'den füze düştüğü iddiası jandarmayı harekete geçirdi. Tarsus bölgesinde Tarsus, Adana bölgesinde Adana jandarma ekipleri tarafından bir narenciye bahçesine düştüğü iddia edilen füze aranmaya başlandı.

İddia edilen füze yaklaşık 3 saat boyunca titizlikle arandı. Herhangi bir bulguya rastlanmazken, jandarma çalışmalarını devam ettiriyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Füze düştü iddiası jandarmayı alarma geçirdi
"Füze düştü" iddiası jandarmayı alarma geçirdi
İnternetten buldular parçalayıp sattılar
İnternetten buldular parçalayıp sattılar
8 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan düştü
8 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan düştü
Cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi
Cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi
Öldürüp 8 parçaya bölmüşlerdi! Zanlılara ibretlik ceza
Öldürüp 8 parçaya bölmüşlerdi! Zanlılara ibretlik ceza
Pınar Kaynak davasında Arın ve Nuri hakkında karar verildi
Pınar Kaynak davasında Arın ve Nuri hakkında karar verildi
Dehşet dolu anlar! Kediyi yerden yere vurdu
Dehşet dolu anlar! Kediyi yerden yere vurdu
Kan donduran olay! Cesedini köpekler yemiş
Kan donduran olay! Cesedini köpekler yemiş
Depremi gözyaşlarıyla anlattı: Tek yapacağımız şey dua etmek
Depremi gözyaşlarıyla anlattı: "Tek yapacağımız şey dua etmek"
Son dakika: Marmaris'te deprem A Haber muhabiri canlı yayında detayları anlattı |Video
Son dakika: Marmaris'te deprem A Haber muhabiri canlı yayında detayları anlattı |Video
Manisa'daki 4.1'lik depremde vatandaşların panik anı kameraya yansıdı
Manisa'daki 4.1'lik depremde vatandaşların panik anı kameraya yansıdı
Deprem esnasında neler yapılmalı?
Deprem esnasında neler yapılmalı?
Daha Fazla Video Göster