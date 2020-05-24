Son dakika: Diyarbakır annelerinin buruk bayramı! Acılı anne böyle seslendi: Ceza işkence hapis yok! Kızım seni kandırıyorlar gel |Video

Son dakika haberi... Diyarbakır'da evlatlarını PKK'nın elinden kurtarmak isteyen annelerin evlat nöbetleri Ramazan bayramında da devam ediyor. Evlatları dağa kaçırılan acılı aileler evlatlarına A Haber canlı yayınında seslendi. Bir anne, "Ben kızıma sesleniyorum. Kaç gel, gel adalete teslim ol, devlete teslim ol. Seni kandırıyorlar ceza yok, işkence yok, hapis yok. Gel kızım seni bekliyorum. Ben HDP’den kızımı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Diyarbakır'da evlatlarını PKK'nın elinden kurtarmak isteyen annelerin evlat nöbetleri Ramazan bayramında da devam ediyor. Evlatları dağa kaçırılan acılı aileler evlatlarına A Haber canlı yayınında seslendi.

CEZA İŞKENCE HAPİS YOK! KIZIM SENİ KANDIRIYORLAR GEL

A Haber canlı yayınında kızına seslenen acılı anne, "Bize bayram yok. Bugün en acı günümüz. Ben kızıma sesleniyorum. Şeyma eğer beni görüyorsan duyuyorsan kızım kaç gel. Gel adalete teslim ol, devlete teslim ol. Seni kandırıyorlar ceza yok, işkence yok, hapis yok... Gel kızım seni bekliyorum. Ben HDP'den kızımı istiyorum. Eğer HDP'de biraz vicdan varsa benim çocuğumu göndersinler." ifadelerini kullandı.