Son dakika! Coronavirus haritasında son durum ne? Dünyada en çok vaka görülen ilk 5 ülke hangisi? Türkiye listede var mı? |Video

Son dakika haberi; Dünya genelinde 1 milyondan fazla kişiyi etkileyen coronavirus salgını 60 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden oldu. 5 Nisan Pazar günü dünya genelinde coronavirus vaka sayısı ne kadar oldu? Ölü sayısı kaça yükseldi. Dünyada en çok coronaviru vakası görülen ilk ülke hangileri? Türkiye dünya genelinde vaka sayı olarak kaçıncı sırada? İşte en son güncellenen veriler ve tüm bu soruların yanıtı...