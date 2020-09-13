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Son dakika: Ankara’da yeni kum fırtınası bekleniyor mu? Önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak?

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Giriş: 13.09.2020 13:34
Güncelleme:13.09.2020 13:34
Son dakika haberi... Ankara'da meydana gelen kum fırtınasından sonra yeni haftada benzer bir fırtınanın gelip gelmeyeceği konusu merak konusu oldu. Peki Ankara’da yeni kum fırtınası bekleniyor mu? Önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı Şahin Şahbaz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şahbaz, “Devam etmesini beklemiyoruz dedi” dedi.

Ankara'da meydana gelen kum fırtınasından sonra yeni haftada benzer bir fırtınanın gelip gelmeyeceği konusu merak konusu oldu. Peki Ankara'da yeni kum fırtınası bekleniyor mu? Önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı Şahin Şahbaz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şahbaz, "Devam etmesini beklemiyoruz dedi" dedi.

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