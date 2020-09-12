Ankara Polatlı’da kum fırtınası sonrası hasar ortaya çıktı

Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak hasar gören yerlerde incelemelerde bulunurken, Kızılay ekipleri harekete geçti. Polatlı'nın Ilıca Mahallesi'nde mevsimlik işçilerin çadırları kuvvetli kum fırtınası yüzünden uçtu. Çadırlarının uçmasını engellemeye çalışan işçilerin üzerine çadırların demirleri çarpması üzerine 2 kişi yaralandı. Yine aynı çadır bölgesinde bulunan bir çocuğu da fırtına 200 metre sürükledi. Sürüklenen çocuğun ve diğer 2 yaralının tedavisi Polatlı Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.