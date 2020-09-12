Son dakika: Meteoroloji Ankara için uyardı! Kum fırtınası ne zaman sona erecek? İşte yanıtı

Ankara Polatlı'da saat 15 sıralarında görülen ve hızla il geneline yayılan kum fırtınasıyla ilgili Meteoroloji Uzmanı İlker Koç A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Koç, yağışın başlamasıyla birlikte kum fırtınasının etkisini kaybedeceğini söyledi. Ankara'nın yağışla birlikte akşam saat 8-9 gibi kum fırtınası etkisinden çıkacağını ifade eden Koç, yağışların kum ve toz tanelerinin etkisiyle çamur şeklince olabileceğini ve vatandaşların endişe etememesi gerektiğini belirtti. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürülüğü, il genelinde beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle 'sarı alarm' verdi. Peki yarın (13 Eylül Pazar) Ankara'da hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Ankara Polatlı'da saat 15 sıralarında görülen ve hızla il geneline yayılan kum fırtınasıyla ilgili Meteoroloji Uzmanı İlker Koç A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Koç, yağışın başlamasıyla birlikte kum fırtınasının etkisini kaybedeceğini söyledi. Ankara'nın yağışla birlikte akşam saat 8-9 gibi kum fırtınası etkisinden çıkacağını ifade eden Koç, yağışların kum ve toz tanelerinin etkisiyle çamur şeklince olabileceğini ve vatandaşların endişe etememesi gerektiğini belirtti. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürülüğü, il genelinde beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle 'sarı alarm' verdi.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Ankara il genelinde gelecek 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Genel Müdürlük, Ankara için sarı uyarıda da bulundu.

Peki yarın (13 Eylül Pazar) Ankara'da hava nasıl olacak? İşte detaylar...