Türkiye'nin tarım merkezinde hasat devam ediyor! Tarlalarda ve bahçelerde bereket var

Türkiye'nin farklı bölgelerinde hasat mesaisi sürüyor. İzmir'in Seferihisar ilçesinde erkenci mandalina, Mersin'de salatalık ve Konya Ovası'nda şeker pancarı toplanıyor. Seferihisar'da üreticiler rekoltenin geçen yıla göre arttığını belirtirken Mersin'de seralarda yoğun mesai yapılıyor. Konya'da ise şeker pancarı rekoltesinin 8 ila 8,5 milyon ton arasında olması bekleniyor. A Haber ekipleri üç bölgedeki hasat çalışmalarını görüntüledi.