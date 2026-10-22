Türkiye-Libya anlaşması Atina'nın gündeminde! Yunan basınında dikkat çeken yorumlar

Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasının Libya'nın doğusundaki Bingazi yönetiminden de onay aldığı yönündeki gelişmeler, Yunanistan'da gündem oldu. Yunan basınında "Biz uyurken Türkiye ilerliyor" yorumları öne çıkarken Atina'nın olası karşı hamleleri tartışılmaya başlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunan basınına yaptığı açıklamalar da dikkat çekti. A Haber muhabiri Manolis Kostidis, Yunanistan'daki son gelişmeleri aktardı.