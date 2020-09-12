12 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ankara'daki kum fırtınası ne zaman sona erecek? Neden oldu? Uzman isim A Haber'de anlattı

Ankara'daki kum fırtınası ne zaman sona erecek? Neden oldu? Uzman isim A Haber'de anlattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2020 17:15
Güncelleme:12.09.2020 17:15
Ankara'da Polatlı'da meydana gelen kum fırtınası ne zaman sona erecek? Kum fırtınası neden olur? Meteoroloji Uzmanı İlker Koç A Haber canlı yayınında vatandaşların merak ettiği sorulara yanıt verdi. Akşam saat 9 gibi kum fırtınasının başlayacak olan yağmurla birlikte etkisini yitireceğini ifade eden Koç, yağmurun çamur şeklinde yağabileceğini bunun tozlardan kaynaklandığını ve endişe edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Ankara'da Polatlı'da meydana gelen kum fırtınası ne zaman sona erecek? Kum fırtınası neden olur? Meteoroloji Uzmanı İlker Koç A Haber canlı yayınında vatandaşların merak ettiği sorulara yanıt verdi. Akşam saat 9 gibi kum fırtınasının başlayacak olan yağmurla birlikte etkisini yitireceğini ifade eden Koç, yağmurun çamur şeklinde yağabileceğini bunun tozlardan kaynaklandığını ve endişe edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Ankara'ya çamur yağacak!
Ankara'ya çamur yağacak!
Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya A Haber'e konuştu
Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya A Haber'e konuştu
Ankara'da kum fırtınası etkili oldu
Ankara'da kum fırtınası etkili oldu
İğrenç olay! Taciz anları kamerada
İğrenç olay! Taciz anları kamerada
Mardin'de teslim olan 2 PKK'lı ailesine kavuştu
Mardin'de teslim olan 2 PKK'lı ailesine kavuştu
Maske takmayanlar dikkat!
Maske takmayanlar dikkat!
İstanbul'da yeni Kovid-19 tedbirleri alındı
İstanbul'da yeni Kovid-19 tedbirleri alındı
Türkiye'nin en ilginci
Türkiye'nin en ilginci
Mahallede çıplak adam isyanı!
Mahallede çıplak adam isyanı!
Film gibi operasyon
Film gibi operasyon
Otelde doğal gaz patlaması
Otelde doğal gaz patlaması
Fırtınaya aldırış etmedi! Kan donduran anlar kamerada
Fırtınaya aldırış etmedi! Kan donduran anlar kamerada
Daha Fazla Video Göster