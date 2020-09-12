Ankara'daki kum fırtınası ne zaman sona erecek? Neden oldu? Uzman isim A Haber'de anlattı

Ankara'da Polatlı'da meydana gelen kum fırtınası ne zaman sona erecek? Kum fırtınası neden olur? Meteoroloji Uzmanı İlker Koç A Haber canlı yayınında vatandaşların merak ettiği sorulara yanıt verdi. Akşam saat 9 gibi kum fırtınasının başlayacak olan yağmurla birlikte etkisini yitireceğini ifade eden Koç, yağmurun çamur şeklinde yağabileceğini bunun tozlardan kaynaklandığını ve endişe edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Ankara'da Polatlı'da meydana gelen kum fırtınası ne zaman sona erecek? Kum fırtınası neden olur? Meteoroloji Uzmanı İlker Koç A Haber canlı yayınında vatandaşların merak ettiği sorulara yanıt verdi. Akşam saat 9 gibi kum fırtınasının başlayacak olan yağmurla birlikte etkisini yitireceğini ifade eden Koç, yağmurun çamur şeklinde yağabileceğini bunun tozlardan kaynaklandığını ve endişe edilmemesi gerektiğini ifade etti.