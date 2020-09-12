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Ankara'dan sonra Kırıkkale için de kum fırtınası uyarısı

'da öğlenden sonra etkili olan kum fırtınası vatandaşları korkuttu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Polatlı'da yaşanan kum fırtınasına benzer bir fırtına uyarısı da için yaptı. İşte detaylar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.09.2020 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020
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Ankara'dan sonra Kırıkkale için de kum fırtınası uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası noktasında Kırıkkaleli vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, "Kırıkkale il genelinde önümüzdeki 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin edilmektedir. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

'nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde etkili olan kum fırtınası adeta hayatı felç etmişti.

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