Ankara'da kum fırtınası görüntüleri! Kum fırtınası nasıl oluşur? Kum fırtınası neden olur?

Son dakika... Ankara Polatlı'da kum fırtınası görüldü. Kum fırtınası Polatlı ilçesinde her yeri kapladı. Fırtına kentin batı ve kuzey kesiminde etkili oluyor. Bu gelişmelerin ardından kum fırtınası ile ilgili bazı sorular araştırılmaya başlandı. Kum fırtınası ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kum fırtınası nasıl oluşur? Kum fırtınası neden olur? İşte Ankara kum fırtınası görüntüleri...

ANKARA'DA KUM FIRTINASI

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan kum fırtınası kameralara yansıdı. Cep telefonlarıyla kum fırtınasını kaydeden vatandaşların "İlk defa böyle bir şey görüyorum." ve "Korkunç... Göz gözü görmüyor." dediği duyuldu.