Ankara'da kum fırtınası görüntüleri! Kum fırtınası nasıl oluşur? Kum fırtınası neden olur?
Son dakika... Ankara'da kum fırtınası meydana geldi. Polatlı ilçesinde görülen kum fırtınası nedeniyle şehir görünmez hale geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelecek iki saatlik periyotta Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından kum fırtınası ile ilgili bazı detaylar gündeme geldi. Peki, kum fırtınası nasıl oluşur? Kum fırtınası neden olur? İşte Ankara kum fırtınası görüntüleri...
Son dakika... Ankara Polatlı'da kum fırtınası görüldü. Kum fırtınası Polatlı ilçesinde her yeri kapladı. Fırtına kentin batı ve kuzey kesiminde etkili oluyor. Bu gelişmelerin ardından kum fırtınası ile ilgili bazı sorular araştırılmaya başlandı. Kum fırtınası ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kum fırtınası nasıl oluşur? Kum fırtınası neden olur? İşte Ankara kum fırtınası görüntüleri...
ANKARA'DA KUM FIRTINASI
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan kum fırtınası kameralara yansıdı. Cep telefonlarıyla kum fırtınasını kaydeden vatandaşların "İlk defa böyle bir şey görüyorum." ve "Korkunç... Göz gözü görmüyor." dediği duyuldu.
KUM FIRTINASI SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER
* Ağzınızı ve burnunuzu bir maskeyle, maskeniz yoksa bir giysi veya kumaş ile kapatın.
* Gözlerinizi koruyun.
* Sığınacak korunaklı bir yer arayın.
* Yüksek bir yere çıkın. Kum ve toz fırtınaları yere yakın alanlarda daha şiddetli olur.
* Uçuşan nesnelere ve parçalara karşı dikkatli olun.
* Fırtınanın geçmesini beklerken mümkün olduğu kadar bulunduğunuz yerde kalıun.
KUM FIRTINASI NASIL OLUŞUR?
Kum fırtınası veya toz fırtınası, kurak ve yarı kurak bölgelerde yaygın olan meteorolojik olay. Kum fırtınası, boranın cephesinin gevşek kum ve tozun uçurulduğunda ortaya çıkar. Parçacıklar, uçurulma ve durdurulma ile nakledilir ve bir yerde toprak erozyonuna ve başka yerde depozisyona neden olur.
Sahra Çölü ve Arap Yarımadası çevresindeki kurak topraklar, İran, Pakistan ve Hindistan'dan gelip Umman Denizi'nde biriktirilen bazı katkılar ile birlikte, havadan inen kum ve toz başlıca kaynaktır. Çin'deki fırtınalar ise Büyük Okyanus'a tozları yerleştirir.
Sahra Çölü ve Arap Yarımadasının dışında ABD ile Kanada'da Rocky Dağları'nın doğusu boyunca uzanan Büyük Düzlüklerde, Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden Moğolistan Cumhuriyeti'ne uzanan Gobi Çölünde ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Taklamakan Çölü'nde meydana gelen kum fırtınası bilinir.
Kum fırtınası terimi çoğunlukla çöldeki kum fırtınası bağlamında kullanılır ve özellikle Sahra'da görünürlüğü düşüren ince parçacıkların yanı sıra, önemli bir miktarda daha büyük kum parçacıklarının yüzeye yakın yerlerde uçurulduğunda kullanılr.
Toz fırtınası terimi ise daha ince parçacıkların uzun mesafelerde uçurulduğunda ve özellikle kentsel alanları etkilediğinde kullanılır.