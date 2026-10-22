Adana'da takıntılı komşu dehşeti! Genç kızı ailesinin gözü önünde öldürdü

Adana'nın Kozan ilçesinde 22 yaşındaki Sevda Dinler, ailesiyle birlikte piknik yaptığı mesire alanında, kendisine takıntılı olduğu belirtilen komşusu tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Mahkeme kararına rağmen saldırının önüne geçilemezken, olayın ardından kaçmaya çalışan cinayet şüphelisi bir sivil polis memuru tarafından engellendi. Ailesinin gözü önünde yaşanan dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.