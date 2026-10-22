Bakan Yusuf Tekin'den Meta'ya dava açıklaması! Çocuklar için harekete geçiliyor

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çocukların sosyal medyada yaşlarına uygun olmayan içeriklerle karşılaşmasının akademik ve kişisel gelişimlerini olumsuz etkilediğini belirten Tekin, Meta'ya dava açmaya hazırlandıklarını açıkladı. Bakan Tekin, benzer hukuki süreçlerin ABD ve Avrupa Birliği'nde de başlatıldığını söyledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.